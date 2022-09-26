周一英鎊刷新歷史低點，引發英國央行可能採取緊急應對措施的臆測。對利率高漲將損害經濟增長的擔憂日益升高，亦對亞洲貨幣與股市帶來衝擊。日本財長稍早前再度示警，稱當局可能隨時出手阻貶日圓。

英國上周五宣布將大舉減稅以提振經濟的計畫嚇壞投資人，他們擔心英國將此舉債，且在利率不斷升高之際，英國甚至可能為止背負巨頭債務，因此紛紛轉向美元避險。

周一亞洲盤中，英鎊一度暴跌近5%，報1.0327美元，創下歷史低點。亞洲交易時段的流動性較小，亦加劇英磅的跌勢，但即使拉回到1.05美元，英磅在短短兩個交易日內仍已貶值約7%。目前英磅跌3.34%，報1.0490美元。

新加坡Rabobank策略師Michael Every表示，你必須買美元避險，現在已經別無選擇。他並表示，英國央行今天將不得不出手，到最後抵押貸款利率將大幅提高以試圖穩定英鎊。

本季以來，英鎊已經貶值11%。

英鎊崩跌帶動美元全面走高，兌澳元、紐西蘭元和人民幣均觸及多年高點，並升至0.9528美元兌一歐元，再創20年新高。目前歐元跌0.55%，報0.9641美元。

目前美元兌日圓上漲0.29%，報143.78日圓，繼續向周四創下的24 年高點（145.90）挺進。

日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）剛才就日圓跌跌不休再度發出警告，稱當局已準備好對付日圓走貶背後的炒作行為。

上周四日本政府終於出手大賣美元並買進日圓，為1998年以來首次進場干預，以阻止日圓進一步走貶。

鈴木在記者會上表示，日本政府和日本央行立場一致，對近來日圓大幅貶值同感擔憂，他並強調「我們準備在必要時做出反應的立場沒有改變」。