有的女人無論幾歲，都有桃花運，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、天秤女、雙魚女，他們有自己獨特的魅力，總是讓男人無法自拔，目光都注意在她們身上，因為不注意到她們，實在太難了。

獅子女

有的人即便年紀輕輕，風華正茂，也不用心表現自己、包裝自己，在對待愛情的態度上，也是畏畏縮縮、猶豫不決，不過獅子女則是個好榜樣，無論到了什麼年紀，都不會放棄自己的魅力點。青春年旺時，陽光熱血的敢愛敢追，做什麼事情都是直快，就如猛獸一般，但是當青春不再時，大方的用氣質妝點自己，總是讓男人目不轉睛的深深地被她吸引。

天秤女

天秤女幾乎每天都在打扮自己，即便只是取悅自己，讓自己的生活過得充實，他們也會保持清爽漂亮的樣子。年紀的增長，只會讓天秤女更明白自己吸引人的優勢在哪裡，不時的會展露出來給男人看，這時知道應該要培養哪一種讓人無法拒絕的魅力，所以大齡的天秤女說起來是非常有優勢的，哪怕人們還是看顏值，天秤女也能輕易贏過很多人，讓很多人喜歡自己。

雙魚女

雙魚女不靠顏值也很可愛，個性隨和非常有內涵的雙魚女很容易親近，具有讓人甜到心裡的能力，是聚會場合的太陽花、蜂蜜，這種魅力不容易被時光帶走，它會隨著年齡的增長而變得愈加可貴，光憑這一點，雙魚女是不愁沒人喜愛的，所以走在路上時，大多數的雙魚女都會吸引到目光，也因為這樣雙魚女時常給人帶來親近的感覺。