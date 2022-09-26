台中太平區25日晚間發生移工酒後傷人意外，33歲傑姓泰籍移工疑酒後不滿同事不理他持刀劃傷同鄉48歲西姓移工，幸傷勢不重，就醫已無大礙，但警方獲報到場未料傑生移工仍因酒醉呼呼大睡，警方將待他清醒後進一步訊問，釐清案情。
警方調查發現傑姓移工昨晚（25日）10時許獨自一人在宿舍交誼廳內喝酒，後來同鄉西姓移工進入交誼廳想要泡麵，傑姓移工向他招呼，疑因未見回應，喝醉的他就上前並隨手持身旁小刀劃傷西男左下腹部表皮。
警方獲報趕往現場，將兩人都送醫，西姓移工僅表皮輕微劃傷，經醫護人員包紮後無大礙，隨即已返宿舍休息。而傑姓移工則因喝得太醉，到院後呼呼大睡，至上午仍尚未醒。
由於傑姓移工目前仍在宿醉中，警方將待清醒後將速帶返派出所說明，以進一步釐清案情。太平警方也呼籲，有僱用或管理移工之公司行號負責人、管理人，能加強對移工朋友加強宣導，勿有酒後滋事情形。
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