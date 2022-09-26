台中市太平區一家工廠的傑姓泰籍移工昨晚涉嫌酒後持刀劃傷同鄉西姓移工。 （民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區25日晚間發生移工酒後傷人意外，33歲傑姓泰籍移工疑酒後不滿同事不理他持刀劃傷同鄉48歲西姓移工，幸傷勢不重，就醫已無大礙，但警方獲報到場未料傑生移工仍因酒醉呼呼大睡，警方將待他清醒後進一步訊問，釐清案情。

警方調查發現傑姓移工昨晚（25日）10時許獨自一人在宿舍交誼廳內喝酒，後來同鄉西姓移工進入交誼廳想要泡麵，傑姓移工向他招呼，疑因未見回應，喝醉的他就上前並隨手持身旁小刀劃傷西男左下腹部表皮。

警方獲報趕往現場，將兩人都送醫，西姓移工僅表皮輕微劃傷，經醫護人員包紮後無大礙，隨即已返宿舍休息。而傑姓移工則因喝得太醉，到院後呼呼大睡，至上午仍尚未醒。

由於傑姓移工目前仍在宿醉中，警方將待清醒後將速帶返派出所說明，以進一步釐清案情。太平警方也呼籲，有僱用或管理移工之公司行號負責人、管理人，能加強對移工朋友加強宣導，勿有酒後滋事情形。

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