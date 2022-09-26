↑廖柏雅在《為你唱情歌》編曲演唱創作小提琴演出樣樣來。（喜鵲娛樂提供）

↑廖柏雅在《為你唱情歌》好人緣，與大家都打成一片。（喜鵲娛樂提供）

↑廖柏雅在《為你唱情歌》與原子少年高有翔常互相打鬧。（喜鵲娛樂提供）

廖柏雅（Kevin）近日在〈妳呢？Will You？ 〉MV中與席惟倫詮釋親密愛人，在〈Weekend Boyfriend〉 MV中與孫盛希在海灘浪漫看日出，在戀愛音樂實境節目《為你唱情歌》裡，更是暖男擔當萬人迷！所有創作者在一開始就都選他，連「原子少年」 高有翔也在節目中開玩笑說「我也想選Kevin！」廖柏雅在節目中談及數度落單的周子逸，不禁心疼落淚，深深表示完全能懂獨自一人在異地打拼的心情。

由於廖柏雅在錄製《為你唱情歌》期間，同步在籌備新專輯《LOVER BOY》，他為此蠟燭兩頭燒，短短兩週內暴瘦5公斤，甚至創作期間兩天加起來只睡了3小時，透過節目環節更加了解大家創作背後的故事以及聲線特色，配對變成創作大挑戰，在這幾天內音樂功力大增！編曲完全從0開始，完整度被大讚「以為是已經發行的作品」。

在錄製期適逢廖柏雅的生日，大家偷偷幫他準備了蛋糕以及驚喜，讓埋頭錄製作品的廖柏雅嚇個措手不及，大呼「真的太感動，沒想到錄節目能認識這麼多朋友」而創作者們在錄完節目後，各自休假時也幾乎每個禮拜都會約出去，也時常討論一起寫歌，不同的音樂曲風，也期待未來為交織出怎樣的火花。