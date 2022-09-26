民進黨桃園市長參選人鄭運鵬南區競選總部對外開放，融入遊戲元素打造親子同樂空間。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬雖因確診目前正在居家隔離，但他的南區競選總部在26日亮相對外開放，位在中壢區中華路二段536號，占地近300坪空間運用舊驗車場改裝，以遊戲元素為發想，打造出適合大小朋友同樂的空間，民眾也能透過遊戲，認識鄭運鵬的市政規畫與理念。

鄭運鵬競選辦公室發言人林芸帆表示，南區競選總部整體用懷舊相素風格遊戲，民眾在總部外牆就可看到角色選單，除了將市長參選人鄭運鵬融入遊色設計外，也象徵市民朋友可以選擇鄭運鵬來作為守護桃園的勇者；內部牆面的寶物更融入桃園在地特色，如桃子、大溪豆干以及競選主視覺，不僅讓小朋友身歷其境覺得有趣，也能引起玩過經典像素遊戲大朋友們的復古懷舊共鳴。

鄭運鵬南區競選總部還特別製作「勇者之盾」和代表鄭運鵬特色的「大槌子」等拍照手拿牌增添趣味，林芸帆也說，競選團隊還打造「勇者之塔」，讓小朋友可以在室內攀岩放電，塔中間也設計了六角形的空間，讓市民可以休憩，看書，場地也鋪上人工草皮、擺設瑜珈球讓大小朋友可以在競總空間活動筋骨。林芸帆也表示，未來南區競選總部還將販售超可愛競選小物，也會舉辦親子及小型競選活動等。