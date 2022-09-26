新北市長侯友宜的博士學位近日遭到質疑，侯友宜辦公室對此公布中央警察大學的聲明，指出一切符合規定。不過，民進黨立法院黨團今天（26日）再度召開記者會，踢爆侯友宜偽造警察大學聲明，新北市議員何博文表示，他親自聯絡警大校長陳檡文後，確認警大沒有發布任何聲明，因此，民進黨團認為，侯友宜競選辦公室很可能已涉及偽造公文。對此，侯友宜回應，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。

民進黨黨團幹事長羅致政指出，侯友宜辦公室提供給媒體有關警察大學的聲明中提到，侯友宜在警察大學博士班的入學及相關規定，都符合學校規定，不過事件後續發展中，有多項證據表示，警大校長「否認發表任何書面、口頭聲明」，但侯友宜團隊卻改稱，聲明內容是從其他媒體提供轉傳。羅致政對此說法持質疑態度，認為此說法可能是侯友宜團隊事後被抓包所炮製的理由，侯友宜市長有必要、有責任出來說清楚講明白。

何博文表示，警察大學若是要發表聲明，就是含有非常正式權威的意義，這與個別詢問警大內部人員後給出的說法，兩者截然不同，不能混淆視聽。何博文強調，自己在與警察大學校長陳檡文連絡後，陳檡文清楚回應，「本校未發布任何聲明」，因此想請問所謂的警大聲明從何而來？質疑侯友宜辦公室提供的聲明就是造假、欺騙。

何博文認為，這種偽造聲明被抓包的醜聞，發生在民主國家早就下台，甚至終身退出政壇，但是侯友宜辦公室被抓包後卻不道歉，甚至反咬揭發醜聞的吹哨者，因此要求侯友宜為此公開說明、道歉。

新北市議員李坤成認為，侯友宜辦公室的做法和恩恩案如出一轍，如同當時恩恩爸赴新北市消防局勤務中心，看到局裡每人都在忙碌，但事後才得知這是消防局為了還原當時情境所「模擬」的情況。李坤成認為，侯友宜辦公室如今的警察大學聲明一事也是同樣做法，先捏造一份不存在的聲明後，竟作賊喊捉賊，要對手陣營不要將髒手伸入校園。

林佳龍競辦發言人李晏榕表示，侯友宜辦公室將警大內部人員的說明，當成是警察大學的正式對外聲明，就像是把一般公司秘書提供的文件，說成是董事長的聲明一樣荒謬、可笑。李晏榕認為，侯友宜辦公室對此，很可能已經涉犯偽造公文、行使偽造公文的罪刑，恐處一年以上七年以下有期徒刑。

針對質疑，侯友宜回應，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。而對於某媒體今日公布民調，侯友宜領先林佳龍三成，外界好奇關鍵是否來自旅北同鄉的高支持度？侯友宜表示，民調高低都平常心看待，最主要是跟市民站在一起，好好做事，為新北市努力做事，贏得市民支持才是最重要，自己會繼續加油。