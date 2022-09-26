大陸房市傳統「金九」月份到了，但新房市場仍在寒冬氣氛。面對銷售壓力較大的三四線城市和城市郊區及週邊區域，除房企加大價格行銷力道外，為穩定市場，近期多地「因城施策」採取不同的價格調控措施。例如湖南瀏陽、內蒙古呼和浩特等地，逐漸打開新房限價，加大項目備案價的浮動空間，甚至湖南衡東等少數地區「限跌令」再度出現。

據第一財經引述多名受訪人士認為，無論是階段性限跌還是放開限價，都是根據當地房市行情「因城施策」做出的差異化選擇，二者在同一時期出現，並不矛盾。但從長遠來看，應讓市場調節發揮更大作用，限跌效用或有限。

另據國信證券研究報告顯示，9月銷售回暖趨勢走弱。截至17日的30城監測重點城市當月商品房成交面積1萬337萬平方公尺，年減31％。其中長三角、華南、華中與西南、華北與東北區域的商品房成交面積，累計分別年減32％、35％、33％、15％。

中國房地產數據研究院院長陳晟表示，低能級城市房價下跌是由多重原因導致，尤其是在發展交快的高能級城市逐漸放寬限購與落戶政策後，大城市的虹吸效應凸顯。在此背景下，三四線城市需要加速融入都市圈中，增加人口和產業的吸引力，並在調整土地推出節奏、啟動房企拿地熱情上下功夫。