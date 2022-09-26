人在美國加州的知名主持人彭文正也錄影片跨海挺柯志恩，並自爆兩人是師生關係，他特地用國語、台語、客語「三聲道」，呼籲大家站出來。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩9月30日將於夢時代旁空地，舉辦首場萬人大誓師活動，連日來邀請政界人士卯足全力宣傳，今（26）日釋出最新影片，人在美國加州的知名主持人彭文正也錄影片跨海挺柯，並自爆兩人是師生關係，他特地用國語、台語、客語「三聲道」，呼籲大家站出來。

彭文正在影片開頭就自嘲說，「我是史上第一個因為揭穿總統學歷造假而遭到通緝的通緝犯」，因此自己人在加州。他提到，從大學時就認為台灣需要一個反對黨，也曾高喊過國民黨不倒台灣不會好，但民進黨完全執政後，他非常後悔，因為民進黨把整個台灣最基本的誠信價值給破壞殆盡。

「柯志恩是我的老師！」彭文正在影片尾聲，分別用國語、台語、客語語言，三度強調「大家一定要站出來」。36秒鐘宣傳影片，雖然時間短，但也不難看出兩人私下好交情。

柯志恩辦公室透露，柯志恩與彭文正兩人雖然年紀相仿，但過去彭文正曾好學不倦，以台大新研所教授的身分報考淡江大學教育心理與諮商研究所，並修習過柯志恩的「發展心理學研究」，這次非常感謝彭文正推薦柯志恩。

柯志恩辦公室提到，彭P、柯P長年保持良好友誼，去年夏天柯志恩在美國演講時，彭文正曾攜家帶眷來探望她，柯志恩還曾透露兩人私下聊天只要一提到論文，她這個當「老師」的就只有聽話的份，相當佩服彭文正這種鍥而不捨的精神。

柯志恩辦公室呼籲，所有反感民進黨一黨獨大、希望台灣更好、高雄更好的民眾，9月30日晚上7間，到高雄夢代台糖加油站（中華五路825號）旁空地，參加柯志恩大家族誓師大會，一起為台灣的民主站出來。