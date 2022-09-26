民進黨台中市議員陳淑華(右起)、楊典忠、蕭隆澤聯合質詢，要求民政局追查宮廟財務問題，不能讓信眾的錢莫名不見。(林欣儀攝)

大甲鎮瀾宮鎔鑄信徒謝神的百萬面金牌，打造成高4.2尺、逾270公斤重「金媽祖」，對外宣稱是「純金ㄟ」，但台中地檢署接獲檢舉調查，認證「金媽祖」為內銅外金，台中市議會民進黨議員要求民政局追查，不能讓信眾的錢莫名不見；市長盧秀燕則強調，尊重司法偵結的結果。

市議員陳淑華、楊典忠、蕭隆澤聯合質詢指出，大甲鎮瀾宮號稱純金打造的金媽祖，竟被地檢署認證為「非純金」；且當初廟方對外說是花了1.2億元打造，後來又說只花了2000萬，卻又遭負責打造的廠商打臉、說只拿到300萬，到底信徒捐贈宮廟的款項如何運用？涉及宮廟財務流向，市長應要求主管單位民政局調查。

盧秀燕表示，國內最高偵辦系統就是司法偵查，而鎮瀾宮金媽祖的事件，司法早已介入偵辦，司法偵辦權比市府行政權大，現在司法已經偵結，市府尊重司法。

陳淑華不滿的說，打造金媽祖的款項都是廣大信眾的錢，非個人私款，民政局怎麼可以不用查？司法有司法調查的部分，在行政方面，市府也應介入；難道市府遇到特定對象就要轉彎、閃躲？如果只有司法就足夠，又何必選市長？

蕭隆澤則強調，民政局應該研擬一套辦法，藉以監督宮廟財務流向及輔導，畢竟這樣的事件發生後，社會觀感很不好。

民政局長吳世瑋表示，台中市財團法人宮廟總計約180多間，市府管理及監督態度都一樣；《財團法人法》2019年8月才公告實施，之後各宮廟的收支資料才必須送市府，市府也才有辦法查，而鎮瀾宮金媽祖是2005年打造，民政局無法查，畢竟監督也必須依法、依權責監督。