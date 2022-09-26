精密零組件整合製造廠千附精密（6829）預期2022年下半年營收及毛利率持穩上半年，並因應訂單需求增加持續擴產。千附精密股價近日震盪走升，今（26）日不畏大盤重挫，開高後勁揚4.18％至84.7元，早盤維持近3％漲勢，持穩近5月高檔，表現強於大盤。

2020年7月成立的千附精密為千附（8383）子公司，前身為千附旗下的精密科技事業部門。千附為提高競爭力及經營績效，同年10月將精密科技事業分割移轉給千附精密經營，主要提供光電顯示器設備、半導體設備、國防、航太零組件等精密零組件的整合製造服務。

觀察千附精密上半年各應用營收，光電及半導體6.98億元、年增達31.69％，占比自65％提升至70％。航太零組件含國防產品為2.72億元、年增0.81％，占比自33％降至28％。其他0.22億元、年增達43.33％，占比維持2％。

千附精密2022年上半年稅後淨利1.99億元、年增達48.07％，每股盈餘（EPS）3.48元，雙創同期新高。8月自結合併營收1.54億元，雖月減11.05％、年減3.43％，降至近4月低點，累計前8月合併營收13.2億元、仍年增達13.14％。

展望後市，千附精密坦言面板價格修正略為影響下半年相關業務，今年目標自小幅成長修正為與去年相當，但短期對營運負面影響不大。航太業需求疫後逐步復甦，今明2年營收均可望成長，雖然仍需幾年才會恢復疫情前水準，但毛利率已率先恢復，後續狀況看升。

而國防業務目前訂單雖尚未發酵，但受惠新增2家客戶、正進行產品驗證中，預期明後2年訂單及營收貢獻均可望提升。至於半導體產業雖進入庫存調整期，但受惠半導體設備廠增加在台製造與組裝能量，使千附精密相關業務需求不減反增。

對此，千附精密除持續擴產因應，並斥資5.76億元購置嘉義縣馬稠後產業園區約1萬坪土地，主要用作建置半導體設備零組件廠，不含土地的首期資本支出估約15億元，預計建廠完成後3～4年可望新增營收10億元，使半導體設備零組件成為貢獻最高應用。