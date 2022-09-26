國民黨新竹市長參選人林耕仁（右五）26日參加東區眷村大票倉「公學甲區」後援會成立大會，現場擠滿支持者，凍蒜聲不斷，高喊「新竹人選新竹仁」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁26日表示，民眾黨高虹安說「香山是後花園」，民進黨沈慧虹也被爆說過相同的話，但他才是土生土長的香山人，香山的發展他最清楚，無論是高虹安或是沈慧虹，對於香山的了解，都流於表面。

林耕仁今天上午到台溪里掃街家拜票，在重陽敬老前夕訪視90歲黃玉梅奶奶，祝福奶奶平安健康。隨後回防參加東區眷村大票倉「公學甲區」後援會成立大會，現場擠滿支持者，凍蒜聲不斷，高喊「新竹人選新竹仁」。

林耕仁表示，他提出「舒適減壓」市政願景，就是要讓新竹不只是科技城，要從強化托育、提升教育、智慧科技交通、打造香山科技廊帶，成為舒適宜居的永續家園。

他說，看到公學甲區現場滿滿的支持者非常感動，從政24年以來一直都和民眾站在一起，並表示新竹需要1位真正了解市民需求的市長、真正願意照顧市民的市長，不是來新竹就準備4年後到台北桃園更上一層樓的市長。

林耕仁同時指出，社會邁向高齡化是台灣嚴峻的挑戰，作為地方首長要具有前瞻性，不但要讓長者生活舒適便利，同時也要減緩年輕人奉養長者的壓力。

因此他提出「友善長者」政策，包含擴大敬老卡可以使用台鐵、國道和健保部分負擔支付，以及續發老人福利金和提高重陽禮金至3000元，讓地方政府協助年輕人分攤壓力，邁向城市共好、世代共榮。

而針對高虹安說「香山是後花園」，沈慧虹也被爆說過相同的話。林耕仁強調，他才是土生土長的香山人，香山的發展他最清楚。

他表示，香山不只是他的故鄉，更是他引以為傲的所在，無論是高虹安或是沈慧虹，對於香山的了解，都流於表面，兩人毫無意義的口水戰，只是顯示他們對新竹市的理解都太淺薄，並直批她們兩位說得越多，失分越多。

林耕仁進一步指出，香山人真正的感受是在過去8年沒有覺得被重視，相對於東區，香山發展仍是落後，區域發展失衡。

所以他提出打造「香山科技廊帶」，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。

林耕仁強調「幸福香山，當仁不讓」，誓言要找回香山人的光榮感，這才是香山人真正需要的。