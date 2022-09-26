華航在1989年到1993年間陸續向交通部民航局租用6架飛機，租約終止後，華航主張多付了租金提告請求民航局返還12億多元，最高法院駁回上訴，依當年雙方簽定的協議書內容，重新計算金額後，判民航局須返還華航租金1億7872萬多元確定。

華航提告主張，當年與民航局簽約後，約定由華航分期給付租金給民航局以攤還購機本息，華航依約付清租金或提前付清購機本息時，民航局應將6架飛機所有權移轉，後來兩造在2002年7月間簽立協議書，合意終止系爭合約，並依立法院決議變更合約內容。

華航指出，變更內容包括租金數額應依市場租金利率及殘值等因素重新調整，且民航局應將溢付租金返還予華航，調整租金後金額12億4317萬1655元本息。一審台北地方法院及二審台灣高等等法院都認為，沒有溢付租金的問題，都判華航敗訴，上訴後，最高法院廢棄。

高院更一審改認定，民航局與華航須依照2002年7月5日雙方簽立的協議書，針對租金計算應依機價扣除飛機殘值4.88％方式為調整，依調整後，華航溢付租金1億7872萬8146元，判決民航局須如數返還，並從2011年3月至清償日止，按年息5％計算之利息，最高法院駁回上訴確定。