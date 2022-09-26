交通部長王國材等人為台鐵汐止地區「K10＋860~K13＋483隔音牆噪音改善工程」開工動土祈福(簡立欣攝)

台鐵汐止車站舉行「K10＋860~K13＋483隔音牆噪音改善工程」開工動土祈福典禮(簡立欣攝)

汐止至七堵間2006年起鐵路高架化，民眾享受交通便捷；但隨著汐止人口增加、沿線社區高樓林立，隔音牆已擋不住列車噪音。交通部台鐵局今（26）日舉辦「K10＋860~K13＋483隔音牆噪音改善工程」開工祈福動土典禮，預定10月21日正式開工，明年12月完工。

台鐵於2006年啟用汐止至七堵鐵路高架化，2013年增設汐止至南港間第三軌高架工程。目前汐止高架軌道已經完工汐科站北邊縱貫線K14＋030~ K14＋130東正線新設高8米、總長100米半罩式隔音牆，及東線、中正線、西正線各設350近軌隔音牆。

台鐵台北工務段段長王立德簡報指出，汐止鐵路高架原本已經先設置彈性材料、吸音石渣、2米高隔音牆等，但汐止人口增加，沿線社區高樓林立，新大樓高於軌道，原有設施無法有效阻擋噪音。此次台鐵再投入7023萬經費改善K10＋860~K13＋483隔音牆，工程範圍包括汐止國中及秀峰高中等4處隔音牆。新隔音牆高4到6米，以秀峰高中圖書館為例，4米高隔音牆最多可降6分貝噪音。

交通部長王國材致詞時表示，過去隔音牆是筆直牆面，現在是倒L型，可以更加有效阻擋噪音，期許明年年底如期如質完工。

王國材也提到，整個汐止公共運輸將更加優化，上周五已經把基隆捷運環境評估送到環保署審查。眾所周知，汐東線如果不跟基隆捷運連結就變成盲腸線，連結之後可變成基隆捷運支線，未來汐止會有汐止區公所、汐科站及樟樹灣站等3站，主線到南港、支線到東湖，未來可以延伸到台北的東南段，汐止離台北愈來愈近。

王國材表示，立委沈發惠、賴品妤及新北市議員張錦豪都指出汐科站未來是基隆捷運的轉乘站，建議這裡應該有個轉運站，對此他非常同意，包括市區公車、長途客運、Ubike等都可以整合在汐科站。如果跟新北市政府確定用地之後，交通部可以從公共運輸計畫來協助，補助興建費用。