國民黨台北市長參選人蔣萬安。（本報資料照片）

國民黨台北市長參選人蔣萬安競選團隊發言人李德維, 日前指出民進黨參選人陳時中僅是牙醫師「連醫師都談不上」。蔣萬安今表示，李德維已經道歉，自己雖然不是牙醫系的學生，但他比陳時中更關心他們的權益，陳時中對學弟妹訴求視而不見。

蔣萬安今天受訪強調，牙醫當然是醫師，李德維昨天也在臉書上很清楚地澄清、說明、道歉，最重要的是如何提升牙醫師權益。

民進黨今年推動醫師法修正案，蔣萬安說，在牙醫師修法部分，民進黨19個委員提出7個附帶決議，造成學歷把關的標準降低，也打破了現行牙醫系學生實習50名名額的限制，甚至未來會造成很多國外學歷的牙醫回到台灣，衝擊牙醫的執業環境，影響國人醫療品質，這些都是牙醫師非常關注的問題。

蔣萬安說，昨天有10幾位牙醫系的師生跟他當面陳情，他直接具體、堅定的表達支持他們訴求；反觀陳時中，昨天明明就是陳時中牙醫師後援會成立，但是陳和衛福部長薛瑞元不敢走正門，對於這些牙醫系師生的訴求置之不理。

蔣強調，自己雖然不是牙醫師、牙醫系的學生，但他比陳時中更關心他們的權益，陳時中對於牙醫系學弟妹具體訴求視而不見。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨入台北市立大學競選遭指違反行政中立，但黃陣營反指蔣萬安也在校園造勢，說「批評別人請先看看自己，不要趁此蹭聲量、政治口水」。

蔣萬安說明，辦公室回應講得很清楚，都是符合高中以下學校場地使用辦法相關的規定，都是合法合規，但黃珊珊是借用台北市立大學，有相關學校場地的使用要點，因為台北市立大學屬於台北市教育局管轄，當中到底有沒有違反行政中立，出來說明清楚就好。