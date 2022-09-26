遠傳電信再次獲得《亞元雜誌》（Asiamoney）「2022年亞洲傑出企業」的「台灣最傑出公司獎-電信服務業」殊榮，也為2022年台灣電信產業唯一獲獎企業。遠東集團此次共有兩家企業獲獎，除了遠傳電信之外，遠東新世紀也同時獲選「台灣最傑出公司獎-可選消費品產業」，成績亮眼。

《亞元雜誌》2022年亞洲傑出公司票選，共邀請958位基金經理人、投信分析師、銀行、及信評機構，針對亞洲上市公司於財務面、管理績效、投資人關係、及企業社會責任等面向之整體表現，共同進行評選，從亞洲共12個市場中選出176家最傑出企業，遠傳在台灣電信產業類別中脫穎而出，顯現其卓越治理績效備受國際矚目。

遠傳近年運用「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，推動數位轉型三年有成，在財務面上成功創造第二營收成長曲線，新經濟營收佔比今年累計至８月，已提升至19.0％，年成長率高達22％。此外，遠傳今年前八月合併EBITDA為新台幣203.44億元，年成長率達10.1％。稅後淨利62.73億元，每股盈餘1.93元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達21.1％，成長動能強勁為業界之冠。

遠傳今年在管理績效及企業社會責任等面向也表現亮眼、獲獎頻頻，不但獲永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2022）評選為「銀級獎」企業、CDP評選為供應商氣候變遷議合「領導等級」、也蟬連《遠見雜誌》CSR暨ESG企業社會責任獎「ESG綜合績效-楷模獎」、及在《機構投資者》雜誌（Institutional Investor）2022年度亞洲最佳管理團隊「最佳CEO」及不分市值的「亞洲區」電信業排名「最佳投資人關係」指標摘冠、更連續八年拿下「公司治理評鑑」前5％，顯見遠傳持續積極精進，與國際巨型企業並駕齊驅，展現堅強實力且備受肯定。