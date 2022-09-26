台股上周跌幅超過3％，外資持續站在調節方，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場累計賣超468.23億元。累計今年年初至9月23日止，外資累計賣超擴大至1兆2,130.84億元。外資總持有股票市值為17兆5,241.98億元新台幣，占全體上市股票市值的39.85％，較9月16日的18兆1,516.98億元新台幣，減少6,275.00億元。

在個股買賣超方面，臺企銀(2834)居上周外資買超個股之冠，總計買超61,524張，緯創(3231)買超36,951張居次，仁寶(2324)買超33,488張排第三。

原本近期加碼的面板股，上周外轉買為賣，友達(2409)居上周外資賣超第一，張數達101,565張，群創(3481)則排第六，賣超65,481張，華航(2610)、聯電(2303)居外資賣超第二、三大，張數分別為92,839張及85,648張。金融股依舊賣壓沈重，中信金(2891)、新光金(2888)、台新金(2887)、玉山金(2884)為外資上周調節第七到十名。