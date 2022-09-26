豐興今(9/26)日開出本周盤價，鋼筋續跌400元，報每噸20000元，廢鋼止跌，持穩於每噸10600元，型鋼則開出第7周平盤。

由於美國聯準會(FED)上周宣布三度升息3碼，連累買盤不佳，使業者連2周調降國內鋼筋價格，不過因日本廢鋼小幅反彈，美國廢鋼亦收窄跌勢，提振國內廢鋼價格止跌。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼微彈5美元，至每公噸390美元，美國貨櫃廢鋼報價續跌5美元，報每公噸355美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸98美元，微跌逾0.1%。(商品行情網)