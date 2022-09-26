吳姍儒（Sandy）於今（26）在IG上PO出一篇長文，配上一張她與吳宗憲的合照，豈料，過去父女相處甜蜜的兩人，疑似感情出了裂痕，Sandy竟在照片中大翻白眼，表示「長大的我其實背對你都在翻白眼（？）」

Sandy近日剛挺著懷孕的肚子，為樂團宇宙人出席站台，當被樂團主唱小玉提到她愈來愈像吳宗憲，Sandy笑著回應「我像我爸很正常，但希望我的小孩不要像我爸。」，面對孩子的性別話題，也直言「我有提早告訴他，他只說不論男女他都喜歡。」肆意大開吳宗憲玩笑的表現，處處展現了父女倆平日的深厚感情。惟今日IG更新的貼文中，照片中的Sandy竟對吳宗憲翻起白眼，讓人不知是發生何事了。

原來，今日是吳宗憲的六十大壽，Sandy 逗趣揭露出吳宗憲在後台瘋狂唱歌，讓她忍不住翻白眼的過往，並貼出誠意滿滿的長文，文中指出時間過得真快，如此豐富的人生閱歷，讓她也不知該送什麼禮物才好，就以日常的更多時間陪伴來表示吧。隨文附上感性歌詞，孺慕之情充斥其中。

此文一出，網友們被這轉折意味濃厚的貼文弄得既想笑又想哭，深深受兩人的父女之情所感動，紛紛留言「每次讀關於你父親的感動文，一定先笑，然後流淚。」、「憲哥生日快樂」、「光看歌詞就哭出來了」。