有「光影魔術師」之稱的台灣本土攝影家許釗滂，在台中大墩藝術中心推出「許釗滂國家公園攝影展」，將展至今年10月12日。 （台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

有「光影魔術師」之稱的台灣本土攝影家許釗滂，在台中大墩藝術中心推出「許釗滂國家公園攝影展」，將展至今年10月12日。 （台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

有「光影魔術師」之稱的台灣本土攝影家許釗滂，在台中大墩藝術中心推出「許釗滂國家公園攝影展」，將展至今年10月12日。 （台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

有「光影魔術師」之稱的台灣本土攝影家許釗滂，拍攝足跡踏遍全台，歷經40年的攝影生涯推出「許釗滂國家公園攝影展」。台中市文化局今天表示，攝影展以台灣10個國家公園為主題，包括台灣95％的人沒去過的東沙國家環礁公園，展現台灣各國家公園的壯闊與美麗，即日起在台中大墩藝術中心展至今年10月12日。

專業攝影藝術家許釗滂的童年在台灣東海岸成長，培養出熱愛山、水與海洋，喜愛分享的個性，自1978年投入攝影，足跡從台灣頭到台灣尾，歷經40年的攝影生涯，在2020年收錄台灣第一本拍攝10個國家公園的攝影集，攝影巡迴展因疫情延到今年推出。

「好的作品必須要先感動自己，才能撼動別人！」許釗滂表示，一張撼動人心的作品是時間與毅力堆積而成，他曾在寒凍冷冽的玉山，佇立在山巔久久無法觸動快門，只因為前面寒氣逼人的山嵐雪景，讓他感動到無法忘懷。

許釗滂表示，為捕捉台灣聖山雄偉壯闊面貌，他上下玉山不下十趟，在創作過程中獲得彌足珍貴的體驗，從看山、愛山進而敬山，發現生命的卑微與脆弱、時間的短暫及人類的渺小，愛這塊土地必須從心底謙卑做起，把人類「善、愛」的本性散發出來。

許釗滂對攝影相當執著，現為美國紐約攝影學會榮譽博學會士，作品曾多次獲獎。他說，一旦許身於攝影，便要燃盡熱情，立志一生都要擁抱台灣這土地，讓民眾了解台灣這塊寶藏。