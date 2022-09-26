2023新北市萬金石馬拉松明年3月19日開跑，今天（26日）中午12點起開放報名登記，到10月31日中午12點截止，11月1日下午6點公佈抽籤結果，賽事報名啟動記者會並宣示2023年萬金石馬拉松，以申請世界田徑總會金標籤認證及國際責任運動標章為目標，將成為亞洲首場綠色認證金標賽事。

新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥一同出席賽事報名啟動記者會，葉政彥表示，萬金石馬拉松目前是台灣唯一銀標籤賽事，如同賽事場地所屬縣市新北市追求環境永續的決心，田協必將攜手新北於2023年申請世界田徑總會金標籤認證，勢必吸引更多奧運等級的菁英選手參賽，同時提供國內跑者最高品質的賽事服務、最安全無虞的認證賽道。

新北市政府體育處補充，除了國際責任運動標章，賽會將同時申請ISO 20121（活動永續管理系統）、ISO 14067（產品碳足跡） 兩項認證，從活動規劃、辦理到後續廢棄處理，以永續性為首要考量，減少對社會、經濟及環境之衝擊；在減碳作為方面，除使用環保可回收材質製作選手跑衣，更首創將選手衣保袋與新北環保兩用袋結合，減少一次性浪費，創造循環利用價值。

本屆萬金石馬拉松邀請曾獲德國iF設計獎的設計師彭冠傑，操刀賽事形象視覺，運用組合式視覺做出賽事品牌的大膽突破，並用圖像感中文標語「下一萬步」呈現不斷前行的道路；大會另與「野球乾一杯」YouTuber阿強合作推出系列單元介紹萬金石馬拉松不為人知的一面，同時邀請設立馬拉松目標PB破4的董事長樂團主唱「吉董」一起暢聊跑步音樂，跨域合作，引爆話題。