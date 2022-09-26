今天是農曆9月1日，運勢命理網站《靈匣網》分析農曆9月期間（9月26日到10月24日）12生肖運勢，其中生肖屬鼠者新機遇相當多，但要慎防血光之災，生肖屬蛇者則可把握機會，化桃花為貴人，不過已婚或有伴者要當心桃花過盛，影響正緣發展。

【生肖鼠】努力表現，小心是非血光

農曆9月生肖鼠的新機遇相當多，全力出擊、努力表現必有收獲，不過壓力也會相當大，注意紓緩情緒。本月生肖鼠須提防人際關係，尤其在處理檔案、合約時要特別小心，以免受騙，另外要防血光之災，安全第一。

【生肖牛】錦上添花，發展隨心所欲

農曆9月生肖牛好運持續，發展可說是錦上添花，且相較過去明顯沒有那麼忙碌，可以好好放鬆，享受人生，投入社交或規劃未來行程。本月生肖牛可以隨心所欲發展個人興趣，煩惱不沾身！

【生肖虎】繼續拚搏，注意樹敵過多

承接上個月的好運，農曆9月生肖虎持續拚搏，好成績有目共睹。本月生肖虎依然獨當一面，但要注意收斂脾氣，避免樹敵過多，人際關係出狀況，此外要留意健康狀況，特別要提防心血管及中風等疾病找上門。

【生肖兔】貴人強勁，全力以赴應對

農曆9月是生肖兔的貴人月，因為貴人的強勁支援，讓你信心大增，表現更加出色，讓人眼前一亮，甚至有反敗為勝的機會！本月生肖兔記得全力以赴應對任何事情，享受過程，不必計較成敗，同時別忘了注意健康狀況，一切安全為上。

【生肖龍】面臨抉擇，謹記處變不驚

農曆9月對生肖龍來說相當重要，可能有某些事情出現突破點，你必須做出重要抉擇！提醒生肖龍本月務必提高警覺、控制情緒，以免讓對手有機可乘。面對挑戰，處變不驚就是成功關鍵。

【生肖蛇】心情愉快，注意桃花過盛

農曆9月是生肖蛇的桃花月，帶著愉快的心情投入社交、旅遊蜜月，可以讓感情關係更進一步。本月生肖蛇有很多理想抱負想一一實現，不過量力而為，勿期望過高，另外也可以把握本月運勢，化桃花為貴人，為自己增強助力，但已婚或有伴侶者當心桃花過盛，影響正緣發展。

【生肖馬】成績顯現，保持低調不爭

農曆9月生肖馬只要繼續努力工作，好成績就會逐步顯現，讓人刮目相看，不過保持低調，以免與他人起爭執。本月小人當道，生肖馬宜循規蹈矩，不急功近利、多些耐性，一切困難自然能迎刃而解，另外要留意健康狀況。

【生肖羊】處理問題，注意健康狀況

農曆9月生肖羊運勢回升，信心十足，可著手解決以往累積的問題。本月生肖羊人可多悉心打扮，並投入社交，但記得要保持警惕，提防突發變數，凡事做足準備，以策萬全，同時也要注意健康狀況。

【生肖猴】發展乏力，控制情緒起伏

農曆9月生肖猴可能因為計劃被打亂，導致發展乏力，甚至計劃告吹，讓你相當失望。本月生肖猴情緒起伏較大，切勿鑽牛角尖，只要願意放下，退一步便能海闊天空。

【生肖雞】穩步向前，多方徵詢建議

承接上個月的好運，農曆9月生肖雞事業穩步向前，成功爭取主導權！本月生肖雞有很多理想及規劃，對新資訊及新項目更是充滿興趣，可以多到處走動、觀察，集思廣益，多方徵詢建議，為未來制定更完善的計畫。

【生肖狗】爭取主導，注意健康安全

農曆9月是生肖狗的作戰月，精神抖擻的你有望再度上陣，並靠著出色的表現獲得身邊人讚賞，此時千萬要把握住爭取領導地位的機會。本月生肖狗記得加強保健以維持健康，另外刀光嚴重，要特別注意安全，勿從事危險活動。

【生肖豬】火庫之月，注意休息減壓

農曆9月生肖豬要特別注意健康狀況，尤其是在午、未月（農曆五月、六月）出生，且八字忌火的人。本月生肖豬情緒變化大，雖然有好消息傳來，讓你振奮不已，但容易因為顧慮太多，難以取捨抉擇，建議多休息、減輕壓力，勿心急做決定。