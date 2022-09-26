大陸國家發展改革委26日就基礎設施建設有關情況舉行發佈會。大陸國家發改委高技術司副司長張志華在會上表示，下一步將加大工作力道，從4個方面支持新型基礎設施建設，包含如落實重大科技基礎設施、擴大金融支持、改善中西部弱勢地區與明確順序優先建設迫切缺需求等。

根據中新網報導，具體4方面來看，第一是加強統籌規劃。落實好重大科技基礎設施、國家民用空間基礎設施等領域的建設規劃和實施方案，指導電信營運企業統籌佈局5G和光纖網路建設；完善大陸的國家算力網路佈局，促進區域協同和集約共建，並優化新型基礎設施的供給結構，提升整體發展效能。

第二是加大投入力道，充分發揮中央預算內投資引導帶動作用，包含用好中長期貸款、地方政府專項債、政策性開發性金融工具等，加大對新型基礎設施建設的社會資本參與投資的積極性。

第三是補齊短板弱項，持續實施中西部地區中小城市基礎網路完善工程，支持5G、人工智慧、大數據等新技術融入民生設施，彌合數位鴻溝，促進新型基礎設施提質升級，並加快重點領域關鍵核心技術攻克，增強產業鏈供應鏈的韌性。

第四是強化以用促建，明確新型基礎設施的佈局重點和建設次序，優先支持建設滿足群眾迫切需求，像是對實體經濟帶動作用突出的新型基礎設施；鼓勵新技術在能源、礦山等垂直行業的融合應用，打造安全可靠、系統完備的新型基礎設施。