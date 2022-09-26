台股再度破底，今（26日）盤中大跌超過300點，觸及13804.58點，已經從1月的18619高點重挫將近5千點，跌幅超過25%，讓不少投資人哀號，有網友提問此次算不算金融海嘯後最大股災？沒想到許多人卻直言「還早」甚至認為在經濟狀況穩定前，台股有高機率繼續下跌。

台股曾在今年1月5日衝上18619高點，但反轉來得很快，短短8個月就殺到13804點，過去兩年的多頭循環宣告終結，讓網友在PTT發文表示，「算一算跌了快5000點，大盤跌了25%，不分類股全部死光光，應該算是金融海嘯以來最大的股災了吧？」

不僅如此，該名網友也提到一點很奇怪，「不過怎麼覺得多軍好像沒在怕，難道這就是溫水煮青蛙嗎？」文章引起網友們熱烈討論，沒想到許多人卻認為，台股還沒觸底。

網友紛紛留言表示，「還早，沒回到以前的樣子」、「景氣還沒好，會繼續殺吧」、「目前是，但是這只是剛開始，等主跌段出現就會比海嘯慘」、「這種空是最恐怖的，一直因為有希望，但卻慢慢吃掉」、「沒裁員潮、倒閉潮也能算股災？」

此外，有人認為，要等到腰斬才能用「股災」形容，「股災最少要腰斬」、「股災都要腰斬才說的，這確實還早」、「金融海嘯其實跌掉56%，真的還早」、「疫情結束了，大盤準備回疫情前8523」、「就回到兩年前啊，只是去年才入場的人很難接受。」