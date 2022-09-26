在PTT表特版及FB社群經常會網友貼出各種美女要網友幫忙找出來，而近日臉書社群「爆廢公社二館」便有網友貼出一段「馬尾瑜珈正妹教人扣釦子」的火辣影片，短短51秒就掀起眾人熱烈討論。

日前有網友在FB的「爆廢公社二館」PO出一段51秒的影片，並寫下「釦子的故事」，而影片中一名穿著粉色運動內衣搭配白色褲子的馬尾瑜珈正妹，對著鏡頭表示，每一次她只要扣釦子都得照鏡子，閨密有一天看到後就忍不住問她「為什麼扣釦子都一定要照鏡子」，正妹則表示「不照鏡子怎麼扣得上」，閨密聽到後回應「我沒這困擾耶」，正妹才驚覺原來只有她扣釦子需要照鏡子。

接著影片中的男子便要求正妹示範一下她平時如何扣釦子，正妹也彎腰照做，不過她卻疑似胸部太大而無法看到自己的腰部，直呼「我自己是看不見的」，而當她一彎腰，胸口鏤空的運動內衣立即倒出豐滿的上圍與性感的事業線，令影片中的男子則忍不住笑喊「我看見了，很棒，看得很清楚」；網友看了忍不住直呼「噴鼻血了」、「運動內衣看起來似乎太小件了」、「這個影片的重點絕對不是釦子」、「身材太好了」。而眼尖的網友也立刻發現影片中的正妹，其實就是性感網紅「艾瑪」，她因經常在網路上大方分享大尺度的火辣生活照而使IG吸引超過13萬人追蹤。