台灣經濟研究院發布8月景氣動向調查報告，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點全部下滑，其中製造業86.73點，呈現連續八個月下滑，且是2020年6月以來新低紀錄，服務業為95.60點，營建業93.12點，雙雙再轉為下滑。

台經院表示，觀察近期國際經濟情勢，俄羅斯以能源供應為武器，並頒布動員令增員作戰，使得俄烏衝突升級。且多國持續升息對抗通膨，歐洲央行與美國聯準會（Fed）9月都升息3碼（1碼是0.25個百分點），且同步下修明年經濟成長預期，加上大陸封控措施尚未放寬，顯示美、歐、中經濟前景仍難樂觀看待。

國內製造業方面，台經院說明，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，然全球通膨壓力抑制民眾消費力道，造成消費性終端客戶仍在調整庫存去化，故整體製造業廠商對當月景氣表現看法較上月調查相比略有改善，但改善幅度有限，且對未來半年景氣看法仍多呈持平與轉差。

服務業適逢暑假出遊旺季，疫情影響淡化與國旅補助政策挹注，有助於帶動人潮出籠，然受到物價上漲有感、全球經濟前景不明、股市震盪等影響，消費者信心持續走低，使得零售業看好當月景氣與未來半年景氣的廠商比例較上月調查為低。

台經院指出，營建業8月測驗點轉為下滑，主要是對當月與未來半年看法，及不動產業者對於未來半年看法不如預期所致，顯然房建、廠務暨裝修等工程市況出現逆風，致使各工程訂單挹注趨弱，營建項目工期拉長，工程款延遲認列，加上房市買賣雙方觀望的情緒依舊濃厚，近3成廠商認為未來半年景氣表現將轉差，反映市況仍顯保守。