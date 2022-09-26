由於擔憂英國大規模減稅計畫將使該國財政更加孱弱，在資金競相外逃下導致英鎊兌美元周一崩跌到歷史低點。
英鎊兌美元周一持續上周五貶勢，盤中曾重摔到1.0327兌1美元的歷史低點，較前一個交易日重貶逾3％，並推升美元指數升高到114之上。目前分析師預測英鎊和美元近期有可能跌至平價，並迫使英國央行需要更激烈升息。
英國政府上周五推出的半世紀以來最大減稅計劃，外界並不看好，認為政府收入除了將大幅減少、衝擊財政穩定性外，此外為因應龐大支出而增加政府舉債，更令英國債務走向無法永久持續的道路。
由於擔憂英國大規模減稅計畫將使該國財政更加孱弱，在資金競相外逃下導致英鎊兌美元周一崩跌到歷史低點。
英鎊兌美元周一持續上周五貶勢，盤中曾重摔到1.0327兌1美元的歷史低點，較前一個交易日重貶逾3％，並推升美元指數升高到114之上。目前分析師預測英鎊和美元近期有可能跌至平價，並迫使英國央行需要更激烈升息。
英國政府上周五推出的半世紀以來最大減稅計劃，外界並不看好，認為政府收入除了將大幅減少、衝擊財政穩定性外，此外為因應龐大支出而增加政府舉債，更令英國債務走向無法永久持續的道路。
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