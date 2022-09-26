謝京穎和許仁杰在《黃金歲月》飾演夫妻檔，獲得許多好評，前途一片光明的她在21日被爆出疑似與許仁杰假戲真做，介入對方的婚姻，讓她趕緊透過公司否認並澄清真相。這幾天她也飽受網友的批評與非議，她也於昨(25)日默默在社群網站寫下「打起精神」，似乎想為自己打氣，讓生活逐漸重回正軌。

她在臉書發布的照片中，可以看到紮起頭髮的她站在街道上取景，身穿粉色系長袖上衣，包包也是氣質的藕粉色，搭配黑色高腰短裙，在露趾高跟鞋的襯托下秀出筆直長腿，整身走輕甜OL風格，謝京穎也用甜美笑容融化大批粉絲，吸引萬名網友按讚。

謝京穎在周日晚上PO出這則貼文似乎想向粉絲們加油打氣，「明天就是週一啦！打起精神努力上班！」此文一出，留言立刻飆破上百則，粉絲都浮出水面鼓勵與支持她：「加油！」、「京穎！你有錦繡前程，最近看到一些對你不好的評語，你要懂得避閒（嫌），你未來的路還很長，別斷送了自己喔！喜歡你才會提醒你！」、「香琪妳很正哦！又漂亮」

事實上儘管爆出緋聞，被問到是否會調整許仁杰、謝京穎的戲份時，《黃金歲月》製作單位僅表示此為私事，不會特別過問當事人，「現在開始要鋪陳到最後殺青戲的最高潮，每一位都很重要。」