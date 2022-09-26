任賢齊（右）在《失衡兇間》的《唐樓》扮演退隱的江湖老大。（華映提供）

林曉峰則演出《失衡兇間》的《死場》。（華映提供）

香港電影《失衡凶間》是由《無間道》監製莊澄和資深監製鄧漢強聯手打造的驚悚之作，由金馬名導陳果和馮志強及許業生3位導演拍攝3部與空間有關的恐怖短篇作品，集合任賢齊、顏卓靈、林曉峰等人實力派演員演出。

3段故事中的《暗角》由新導演許業生執導，並由曾多次來台灣演出的新生代女星顏卓靈主演，她扮演正在走紅的年輕歌手，特別買下新房子好和製作人男友有更多相處的空間，可惜事與願違，她學生時代曾意外近距離目睹墜樓的屍體而一直難以入眠，但新房子竟讓病情愈益加重，更感到被可怕眼神窺視。

顏卓靈在電影中有多場情緒瀕臨崩潰的重頭戲演出，在拍攝期間她的情緒一直很繃緊，但她不以為苦，還大呼好玩。她說：「導演相信我，將角色交給我發揮，有場戲我要崩潰大哭，導演好像坐在觀眾席欣賞我表演一樣，他好像看得很投入到捨不得喊卡。我演戲時習慣只要導演不叫停，就會一直演下去。」

有場戲讓顏卓靈足足大哭大叫了半個鐘才完成，還差點虛脫，但她說：「我喜歡這樣的創作過程，給予我空間去發揮想像去豐富角色，讓角色更有血有肉。」導演許業生自認對演員很殘忍，透露有一回拍攝時間很長，連攝影師忍不住問：「怎麼還不OK？導演真殘忍，演員都快要哭死了。」