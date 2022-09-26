桃園市長參選人鄭寶清26日宣布桃園打造成「護國神山科技大城」。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長參選人鄭寶清26日宣布桃園打造成「護國神山科技大城」。(鄭寶清提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長參選人鄭寶清26日推出新政見，他提到桃園要成為超越雙北，並帶動北台灣經濟繁榮共同生活圈的火車頭，將結合桃竹苗科技廊帶和國家大門的特殊地理條件，發展國三生技廊道、台灣衛星生態園區和智能城市先驅示範區，把桃園打造成「護國神山科技大城」。

鄭寶清說，桃園升格為直轄市後，長期缺失更具前瞻性願景的產業經濟發展規畫與藍圖，必須善用桃園的「在地」優勢條件，藉由「在行」的創新經濟策略思維，來共同創造未來「桃園大幸福」的 「在心」新經濟產業發展前景。

鄭寶清說，桃園不僅能夠積極超越雙北，成為帶動北台灣經濟繁榮共同生活圈的火車頭，也能夠結合桃、竹、苗的「科技創新」優勢環境，與國家大門的特殊地理條件，領航台灣迎向未來、走向世界，成為國際上萬方矚目的「大都會國際城市」。

鄭寶清認為，桃園起飛領航台灣應該從「打造護國神山科技大城」做起，有三大方向需要共同努力來完成，首先是「打造國三生計廊道」，要整合國道三號周邊各大生技公司，以國際空港城境外經濟體優勢，引入國際生技科技資金及技術，創造國際最前端的生技產業園區。

「打造台灣衛星生態園區」因桃園是台灣最佳的低軌道通訊衛星的軌道所在區域，從衛星生產到發射，發揮產業群聚效應吸引廠商建設投資，共同創造衛星生態園區的友善環境。

「打造智能城市先驅示範區」則是電動車、電動巴士、通信衛星到輕軌捷運，延伸至出「行」的共享機制、智慧通聯、零碳排移動等創新模式，從智慧科技、新能源政策與環保理念全方位整合，創造具未來發展趨勢的智能城市先驅動能。