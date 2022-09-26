中職桃猿啦啦隊出身的成員李恩菲(菲菲)，擁有如洋娃娃般精緻的臉蛋，身材比例完美又性感，因在2019年穿水手服拍攝基隆觀光影片，回眸一笑秒殺眾人的心，被粉絲封為「回眸女神」，親民的她常在社群貼辣照和熱舞片，最近一次更穿真理褲熱舞2分鐘，讓大批粉絲狂噴鼻血，直喊：「會失控」。

李恩菲在IG上傳一段球場應援舞，並表示：「球場第一次穿真理褲應援，終於照顧到腿控的朋友了，腿控朋友請下方報到」，可見染紅髮的她身穿oversize隊服，真理褲衩出一雙鉛筆長腿，配合場邊音樂播放，在長達2分多的影片，不時做出深蹲、晃臀、大字腿等動作，搭配甜美回眸笑容，堪稱球場最美風景線。

李恩菲球場熱舞2分多鐘，超性感的動作融化粉絲。(圖/李恩菲 IG)

超動感的畫面一經上傳，直接吸引1.5萬人觀看，大家紛紛留言：「這件褲子太厲害了」、「那個腿真的太犯規」、「流量密碼啟動很可以」、「這比球賽還精彩」、「真理褲就是無敵迷人」、「我邊看邊跟著笑，這樣正常嗎？」、「這時候完全會失控啊！啊嘶……菲菲太美、太辣、超性感！」

李恩菲過去拍宣傳片時，甜美模樣令她被封為「回眸女神」。(圖/李恩菲 IG)

其實李恩菲不僅是啦啦隊女神代表，2019年出演基隆觀光宣傳片時，換上水手服的扮相融化人心，而最吸睛的是，無論是街區漫步或海邊熱舞，她不時對鏡頭回眸一笑，超甜美的笑容因此獲得「回眸女神」的封號，同時成為當時的話題人物。