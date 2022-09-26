台鐵基層員工上周赴交通部陳情要求留才方案公開透明，近日卻傳出有行政院代表揚言若台鐵員工不滿全體加薪2000元方案甚至罷工，政院將修惡《勞基法》「明訂三班輪班人員國定假日不得拒絕出勤」；台鐵產業工會跟台鐵企工各分會代表今（26）日再赴行政院，要求行政院講清楚、說清白，政府的留才協商方案應該公開透明，莫忘過去承諾。

行政院交通環境資源處處長陳盈蓉出面接受陳情書，並表示修《勞基法》的說法是誤傳，國定假日休假要經過協商規畫、制定團體協約，讓大家遵循。

台鐵產工理事曹嘉君表示，國家過去對於台鐵的改進方案總是亡羊補牢且只做半套，從普悠瑪事故後時任台鐵局長張政源及交通部長林佳龍對鐵路員工的承諾跳票，到太魯閣事故後交通部長王國材及台鐵企業工會理事長陳世杰對外的說法可知，資方從行政院、交通部到台鐵，皆未兌現諾言，毫無誠信可言。

台鐵企工宜蘭分會理事劉仲書提到，企工本會於8月24日第2次臨時理監事會中，同意通過資方提出包含全體留才獎金2000元等協商條件，引發員工強烈不滿。公司化協商談判過程應秉持「公平、公開、透明」原則，這並非少數人的事，而是攸關一萬六千名台鐵員工權益，強烈反對拒廣大員工於門外的「閉門協商」。