美股指數收低破底，台股盤中一度下探13800點！全球央行卯起來升息抗通膨，且美元強升引發全球貨幣競貶壓力，全球經濟衰退疑慮加深，全球股市跌勢難止，上週五美國道瓊工業指數重挫收低，失守30000點關卡，再創2022年新低，美股跌勢未止，上週五失守國安基金防線的台股今天也煞不住跌勢。

台積電(2330)及聯電(2303)、高價IC設計股信驊(5274)、力旺(3529)等，以及權值股鴻海(2317)、台泥(1101)、台塑(1301)等開低，讓台股一開盤就失守14000點關卡，即使是打上蘋果光的大立光(3008)也無力守平盤，連帶玉晶光(3406)、華通(2313)、台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)等蘋果供應商也股價也撐不住，整個盤面綠油油，僅有勝昱(4304)及駿熠電(3642)逆勢漲停。在多頭信心潰散下，台股指數開低走低，盤中連續失守14000點及13900點關卡，甚至下探13798.41點，截至11點40分為止，加權股價指數約13798.41點，大跌319.97點，成交量約1343.46億元；OTC指數為178.13點，下跌6.61點，成交量416.93億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲0.22%，其次是食品類股及觀光類股，分別下跌0.79%及1.02%，表現較差者為航運類股、生醫類股及化生醫類股，其中航運類股下跌4.85%，生醫類股下跌4.2%，化生醫類股下跌3.71%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股、下跌0.88%，表現最差為半導體類股、下跌5.03%。

就技術面來看，美股指數因美國聯準會(FED)堅持強勢升息持續探底，台股亦因賣壓湧現跌勢難止，上週五加權股價指數以14118.38點作收，失守14200點，為7月12日國安基金宣布進場後新低，累計一週下跌443.38點，跌幅約3.04%，週K再收黑棒，連5週收黑，日均量為1821億元；櫃買市場因投信季底作帳步入尾聲、內資撤離市場，中小型重挫，OTC收盤指數為184.74點，累計一週下跌6.74點，跌幅約3.52%，週K連3周收黑，日均量529.89億元。受到上週五美股重挫收低拖累，台股指數開低走低，盤中大跌逾300點，下探13800點，創下2020年11月30日以來新低；上周五台股指數失守國安基金防線14194點(7月13日紅K低點)，今天再失守前波低點13928點(7月12日低點)，不過即使大盤跌破前低13928點，由於缺乏像6月下旬融資多殺多的助跌力道，若以技術面簡單對稱跌幅滿足估算，不排除大盤已接近波段跌幅滿足，只要美股不再破底，台股有望止跌反彈；在OTC方面，雖然上週五OTC收盤184.74點跌破季線(185.54點)，今天持續下探，但目前季線仍在上揚，近日也可關注OTC是否能迅速重返季線。

分析師表示，上週FOMC如市場預期升息3碼至3%～3.25%，只是市場預期11月FOMC可能再激進升息3碼，2023年目標利率落在4.6%，亦超出市場預期的4.5%，致使上週美股指數破底，台股亦因美、台利差擴大，新台幣兌美元急貶，資金持續匯出，企業庫存仍在消化當中，基本面乏善可陳，台股指數持續面臨破底壓力。

由於台灣景氣處於下行趨勢，加上外資賣超不斷，建議謹慎操作，嚴控持股水位；選股以綠能/儲能、新能源車、汽車零組件、光學及IP矽智財等為主。