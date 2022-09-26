受到美股重挫衝擊，台股今（26）日跌勢擴大，早盤最低來到13,804點，跌超過300點，不但跌破萬四大關，也摜破7月12日的波段低點13,829點，再度破底，到11點過後，盤面28大類股，只有貿易百貨類股一枝獨秀上漲。

受到邊境解封在即的利多激勵，貿易百貨類股今天扮演盤面明燈，一早貿易百貨類股與大盤一同下挫，但10點過後指數急拉翻紅，成為盤面明燈，並以統一超表現最亮眼股價從盤下急拉至上漲2％以上，另統領百貨、遠百等都表現相對抗跌。