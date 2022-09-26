受到美股重挫衝擊，台股今（26）日跌勢擴大，早盤最低來到13,804點，跌超過300點，不但跌破萬四大關，也摜破7月12日的波段低點13,829點，再度破底，到11點過後，盤面28大類股，只有貿易百貨類股一枝獨秀上漲。
受到邊境解封在即的利多激勵，貿易百貨類股今天扮演盤面明燈，一早貿易百貨類股與大盤一同下挫，但10點過後指數急拉翻紅，成為盤面明燈，並以統一超表現最亮眼股價從盤下急拉至上漲2％以上，另統領百貨、遠百等都表現相對抗跌。
受到美股重挫衝擊，台股今（26）日跌勢擴大，早盤最低來到13,804點，跌超過300點，不但跌破萬四大關，也摜破7月12日的波段低點13,829點，再度破底，到11點過後，盤面28大類股，只有貿易百貨類股一枝獨秀上漲。
受到邊境解封在即的利多激勵，貿易百貨類股今天扮演盤面明燈，一早貿易百貨類股與大盤一同下挫，但10點過後指數急拉翻紅，成為盤面明燈，並以統一超表現最亮眼股價從盤下急拉至上漲2％以上，另統領百貨、遠百等都表現相對抗跌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。