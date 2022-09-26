警方在林男公司查獲許女所訂立的「夢想版」藍圖，林男等人想將自己塑造成孝順又上進的成功人士，但實則卻是進行「龐式騙局」詐騙，令警方直搖頭。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

王姓夫妻檔在行騙期間，還會在IG上高調炫富，晒出自己外出代步開保時捷休旅車、穿戴精品服飾以及名牌錶等，另外也會不時發布分紅投資人的貼文，此舉吸引更多人前來投資。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

王姓夫妻檔在行騙期間，還會在IG上高調炫富，晒出自己外出代步開保時捷休旅車、穿戴精品服飾以及名牌錶等，另外也會不時發布分紅投資人的貼文，此舉吸引更多人前來投資。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄28歲王姓男子、30歲陳姓女子夫妻檔利用每月穩定獲利分紅的方式，吸引許多投資人投資虛擬幣、開餐飲店，而夫妻檔期間還在IG上高調炫富，並晒出有穩定回饋投資人的貼文，吸引更多人前來投資，儼然是台版的「華爾街之狼」。直到有投資人拿不到分紅驚覺受騙報警。高市警方今年初獲報，經數月循線下，月前將王姓夫妻檔、主嫌28歲林姓男子、帳房32歲許姓女子逮捕。初步經查受騙人數多達3百人，不法獲利高達3千萬，全案依銀行法、詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

王姓夫妻檔與林男、許女2020年初成立從事貿易的空殼公司，由林男擔任公司老闆、許女負責帳房、王姓夫妻檔則是擔任業務要職。夫妻檔以每月投資100萬元以上有4％、100萬元以下有2至3％穩定獲利的話術，吸引投資人投資虛擬貨幣「乙太幣」、居酒屋等餐飲店。

王姓夫妻檔在行騙期間，還會在IG上高調炫富，晒出自己外出代步開保時捷休旅車、穿戴精品服飾以及名牌錶等，另外也會不時發布分紅投資人的貼文，此舉吸引更多人前來投資，王姓夫妻檔事業愈做愈大，還在三民區買了市價1500萬元的房子犒賞自己。

直到今年2月間，有投資客一直拿不到每月分紅，驚覺受騙報警，此事才曝光。高雄市刑事警察大隊獲報，與刑事警察局電信偵查大隊共組專案小組，經數月循線追查下，於7月6日在三民區逮捕王姓夫妻檔，並繼續抓查下，於8月23日兵分二路，在左營區逮捕許女、台北市中山區逮捕林男。查扣大量精品名牌包、名錶、項鍊手環、656萬6984元現金等，其中警方在許女住處查獲500萬的現金。

據了解，經查初步有300多位投資人受騙，遭騙的投資人除了夫妻檔親朋好友外，還有20多名職業軍人受騙；另外還有一名30多歲的男性上班族誤信遭騙高達150萬元。警方全案依銀行法、詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

此外，警方在林男公司查獲許女所訂立的「夢想版」藍圖，內有「資產突破5億元」、「月收入淨賺1000萬元」、「要成為創投公司董事」、「買房孝敬父母等」；以及投資自己「購置千萬元不動產」、「進修金融基礎知識」、「每一個月要看一本書」、「捐款給育幼院及社福團體」、「整型體雕」等，林男等人想將自己塑造成孝順又上進的成功人士，但實則卻是進行「龐式騙局」詐騙，令警方直搖頭。