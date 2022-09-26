台灣資本市場唯一的後台「集保結算所」，近年積極推動數位轉型，下半年更規劃國外複委託保管服務、持續擴展基金業務、精進大數據平台與強化資安韌性。

根據證券商公會統計，臺灣複委託開戶數已突破350萬戶大關，累計成交2.2兆元，顯見複委託業務蓬勃發展。集保結算所將與證券交易所分工合作，規劃建置「複委託保

管服務平臺」，以集保結算所名義於外國保管銀行開立帳戶，將海外投資部位納入管理，保障國人資產安全。

搭配證券交易所的「聯合徵信平台」和「風控監理資訊平台」，將充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效，加速提供資本市場更完善的服務。配合金管會資本市場藍圖政策，集保結算所正建置「境內基金集中清算平台」，推動國內基金市場結算交割機制邁向標準化、自動化的服務模式，亦將藉由大數據分析，讓主管機關即時充分掌握市場動態，有效兼顧業務發展與風險管理，同時保護投資人權益，促進基金整體市場的發展。

即日起擴大引才，招募6個職類人員共16~20名，廣邀各界菁英，集保結算所近10年每年持續招募，今年初報名更是創下新高，超過2500位年輕菁英爭相應徵，報名人數與網路聲量快速成長，皆與集保結算所數位轉型深獲市場肯定密切相關。轉型成功的因素，包括前瞻的企業願景、資訊系統的升級。

集保結算所也致力於打造友善職場環境，提供多項福利措施，包括生育獎勵金、托兒津貼、旅遊補助及優於勞基法退休金等，成就員工的幸福職場。111年度第2次人才招募，自即日起至111年10月3日（星期一）止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網

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