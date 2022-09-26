薛楷莉（左起）、流浪犬訓練師。（中天新聞提供）

薛楷莉主持的中天YT頻道節目《健康超給莉》，近期討論「罹患癌症怎麼辦？癌醫沒告訴病人的事？！」薛楷莉與台大醫院血液腫瘤科醫師田豐銘、萬芳醫院癌症病房護理師李嘉香，為觀眾詳解癌症及各類病徵，並剖析一般常見的罹癌迷思。

薛楷莉透露她曾在高雄榮總外科病房裡，遇過一位罹癌病人，在拔管當天心跳停止後，患者的母親趕到病房看他最後一眼，撫摸著遺體並希望他安心上路，沒想到早已停止心跳的病患，心電圖又突然出現兩下跳動，當時薛楷莉見狀非常驚訝，內心認為是逝者在回應母親最後的溫柔，至今想起仍很難忘。

薛楷莉說：「若自身檢查發現有疼痛、腫塊、硬塊等問題時，民眾去醫院做完檢查，醫療報告出來後多半都不太敢讓醫師做詳細解釋」，對此，醫師田豐銘針對癌細胞與正常組織的影像圖為例，為觀眾講解正確的觀念，他也表示，若真的得癌症，現在台灣健保已把化療加入健保，而前期治療癌症的用藥，也已納入健保範圍，他更呼籲民眾：「前期癌症治療需要自費的空間頗低，所以不用太擔心高額的問題。」護理師李嘉香在節目上也提出，在罹癌照護時，飲食還是要以均衡為主，盡量少油少鹽少糖。專業的醫護見解讓觀眾非常受用。

結合自己的醫護專業，薛楷莉主持《健康超給莉》投入相當多的心力，認為這不僅僅是一份工作，更希望節目資訊能幫助更多人，所以節目直播過程，也開放讓觀眾提出問題，而醫生也會直接回覆及建議。另外，節目也響應公益，與「巴克浪犬之家」合作，每次節目都會有一隻流浪狗，陪伴薛楷莉一起主持，浪浪甚至還依偎在薛楷莉的腿邊，非常乖巧，薛楷莉透露，希望透過跨界合作，提倡大家以領養代替購買的觀念，為公益盡份心力。更多節目內容請鎖定中天《健康我＋1》YT頻道：https：／／www.youtube.com／channel／UCSmOV--kVkQoPYypj3Jgb7Q