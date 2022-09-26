國民黨台北市議員候選人楊植斗指控民進黨雲林縣長參選人劉建國的競選總部是大違建，籲劉建國自行拆除。楊植斗表示，上週劉建國的發言人坦承，競選總部是農地，但是是「合法租賃」，楊植斗痛批劉建國團隊問東答西，既然知道是農地，還違法使用，根本不適任當縣長。

楊植斗也指出，依現行規定，農地上只能蓋農舍，其建築基地不應超過農地面積的10％，而劉建國的競選總部面積超過數倍，根本是大違建。楊植斗提供公明路3號的建照，建物面積是82平方公尺，但從Google衛星圖計算，劉建國的競總面積至少300平方公尺，是超級大違建。

楊植斗表示，劉建國應該提供相關租賃資料，明明這塊建物只能租82平方公尺，為什麼10年來都使用那麼大的建物當總部，連合法租賃都是個騙局？楊植斗也呼籲劉建國趕快把競選總部給拆了，不要當一個違法愛耍特權的人。

楊植斗還透露，由於他最近接連爆料，劉建國團隊急著探聽楊植斗在雲林的家人身份，打算直接找家人「溝通」，希望楊植斗不要再開記者會。楊植斗痛批，劉建國想找他家人下手，這般的行徑根本是「周玉蔻2.0」，讓人生厭。