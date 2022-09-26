美國有線電視新聞網（CNN）當地時間25日晚間播出韓國總統尹錫悅的專訪內容。當被問到「如果中共進攻台灣，韓國是否會支持美國在台的防禦工作」時，他回答說，「一旦中共進攻台灣，北韓也極有可能發起挑釁。屆時對於韓國而言，以強有力的韓美同盟基礎應對北韓挑釁應該會成為最優先課題」。

韓國《中央日報》引述專訪內容，尹錫悅還強調，「關於台灣問題，我可以明確地說，我們對待中國問題的立場非常明確，不會模糊」，「關於台灣問題和對中政策，無論在什麼情況下問我，我的答案都不會改變，始終如一」。

當被問及美國眾議院議長裴洛西8月訪韓時未安排雙方見面，其中是否有中國因素時，尹錫悅回答說，「我作為正在度假的總統，是否應該安排與其見面，周圍人有很多不同意見。最終我們認為，與裴洛西及其同行的6名議員進行真誠的電話通話，是個比較好的方案」。他表示，「裴洛西也在電話中對個人休假的重要性表示理解」。

關於北韓核武威脅，尹錫悅則強調，「韓美之間在安全、供應鏈等各個方面的關係發展遠勝過去，其緊密程度難以比擬，以後還會進一步發展」。

時事通信社報導指出，韓國總統府公布了專訪全文，而韓國總統針對「台灣有事」的應對做出發言是史無前例的。這顯示出韓國政府針對中共武力犯台，北韓將支持北京並對韓國進行軍事挑釁的見解，同時反映出韓國與駐韓美軍對支援台灣的消極思考。