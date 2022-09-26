台南殺警案後各界關注《警械使用條例》修法，內政委員會今（26日）由召委鄭天財主持朝野協商。（葉書宏攝）

台南殺警案後各界關注《警械使用條例》修法，內政委員會今（26日）由召委鄭天財主持朝野協商，國民黨立委游毓蘭、民進黨立委管碧玲因草案中「警械使用調查小組」的名詞發生爭執，管碧玲點名游毓蘭「不要亂講！」游則回嗆「我不是高虹安！可以讓你們這樣子！」鄭天財裁示，周四（29日）由院長游錫堃主持黨團協商，預計最快本周五可完成修法。

內政委員會2020年12月28日初審通過《警械使用條例》修法，但仍保留部分條文協商，鄭天財今（26日）主持朝野協商，內政部長徐國勇也列席。民進黨立委王美惠表示，該法修法大家都很關心，但已經拖很久了，不要浪費時間，直接交由院長主持協商較快，預計周四（29日）由院長主持協商，周五（30日）就可完成三讀修法程序。

關於草案中增訂第10條之1「警械使用調查小組」的名詞，朝野有不同意見，游毓蘭所提版本是「鑑定小組」，管碧玲版本則是「調查小組」。管碧玲表示，內政部、司法院要加速整合，調查小組、鑑定小組等都可以討論，但無論有沒有把委託鑑定入法，都是可以被委託鑑定的，請游毓蘭「不要亂講！」相關機關應利用這兩天去溝通協調。

游毓蘭聽聞相當氣憤當場回嗆「我不是高虹安！可以讓你們這樣子！」有多少基層警用槍案件被天龍國法官、象牙塔法官亂判。她也認為，警械裝備等內政部要予以支持加強訊練、添購裝備，這部分可以當成附帶決議。

民眾黨立委張其祿說，支持盡速審議，保留條文部分可以採附帶決議，盡速加速，趕快送交院長協商。時代力量立委邱顯智則認為，第一條中應加入「中央主管機關應充分提供第一項警械以及警察人員防護裝備，並提供充足之警械使用及安全防護訓練」，完善基層警裝備。

鄭天財裁示，對保留條文部分請司法院、內政部先協商溝通，此外針對個別委員所提的版本，行政機關若認為無法接受的要去說明，8月即要求相關機關要去溝通顯然都沒有做，司法院還是有不同的意見，周四由院長主持協商，部會之間、院與院之間都要先溝通好，才能加速審議。