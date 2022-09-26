夾娃娃機店業者強調僅部份機台有促銷，消費者拿走贈品前得知會業者確認。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮43歲徐姓男子10日下午帶女兒到夾娃娃機店內消費，因店內張貼「夾4送」促銷活動，父女倆以為達到加碼送的門檻，未通知業者就拿走價值1500元的贈品，遭業者控告竊盜罪嫌，徐姓父女涉及竊盜罪嫌或消費糾紛？警方依法受理後，全案依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

業者報案指出，他為了刺激消費意願，舉辦夾娃娃加碼送贈品活動，不過只有特定機台夾到一定數量，才可以在該機台上方任選1個贈品，公告「夾送請拍照傳Line或傳簡訊告知」，日前發現贈品減少，查閱店內監視器發現一對父女涉嫌，偷走機台上方2個公仔、1台電動遙控車的贈品。

警方獲報通知徐男到場說明。徐男喊冤說，店內張貼只要夾中機台內4個商品，加碼送機台上贈品，自認為達到加碼送贈品的門檻，才拿走贈品，他們根本不是偷。徐姓父女涉及竊盜罪嫌或消費糾紛？全案仍依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

埔里警分局呼籲，民眾於夾娃娃機店內消費時，要仔細觀看機台夾送（加贈商品）的規則，如不懂規則要與業者聯繫詢問，以免衍生爭議及糾紛。