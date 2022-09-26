美元強升下，人民幣跌勢不止。中國人民銀行26日開出的人民幣兌美元中間價7.0298元，較上日（23日）報價6.9920元下調378個基本點，跌幅0.54％，是兩年多來首次跌破整數7關口。人行為阻貶，宣布自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0％上調至20％。

香港經濟日報報導，美元指數大幅上行，是拉低26日中間價的關鍵因素。相較於上週已破7的人民幣兌美元在岸價與離岸價，即便26日中間價已有近千個基點的調節，仍免不了破7。

人行26日一早即宣布，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，自28日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0％上調至20％。離岸價短線拉漲300多個基本點，來到7.13元附近。

截至上午10時52分，在岸價報7.1555元，較上日收盤價7.1104元相比大跌451個基本點，跌幅0.63％。

離岸價報7.1581元，跌240個基本點，跌幅0.34％。離岸價早盤一度低見7.1638元。

市場人士指出，無論從經濟基本面還是貨幣政策層面，美指短期仍將處於強勢，目前看不到出現轉折的可能。人民幣則延續弱勢，只要美指沒有出現大幅回落，人民幣不排除跌向7.2元關口的可能。

中信證券宏觀團隊最新觀點稱，美國聯準會鷹派立場可能繼續，人民幣存在進一步貶值可能。但考慮到人行的操作，預計人民幣貶值幅度有限。