國民黨台南市長參選人謝龍介提議籌組「在野大聯盟」，26日上午陪同民眾黨議員參選人江明宗，在永華路一段、夏林路口街口宣講。連日來謝龍介陸續輔選民眾黨議員參選人江國銘、洪岳銘等人，但他強調，這只是起步，接著還要走進市場宣講，力拚逆轉勝。

謝龍介9月21日先陪同江國銘在新豐區街口宣講，24日又與洪岳銘一起參加百廟祈福，今天陪同江明宗路口宣講時，江國銘及國民黨安南區市議員參選人童小芸，以及國民黨南區市議員蔡淑惠團隊也到場拉票。

江明宗表示，黃偉哲在台南執政4年來，0至45歲人口少了7萬人，代表市民已經用腳投票，離開房價漲、福利差的台南市。他還強調，很支持謝龍介提出的青年社宅以及0至6歲一起養政策；只有謝龍介當選，才能打造幸福台南。

謝龍介指出，江明宗、江國銘都是民眾黨內很優秀的年輕人，改變一個城市不能只靠單一政黨的力量，在野勢力必須合作，創造多元聲音、給年輕人機會，才能讓台南越來越活潑，越來越進步。

謝龍介還說，近年來台南市房價高漲，民生物價也變貴，只有薪水沒漲，年輕人肩頭的負擔更沉重，因此他推動「006688優惠」，提供返鄉年輕人房租優惠與喘息，並保證上任1年之內，一定落實65歲以上老人健保免費、國中小學童營養午餐免費等政策，讓台南市急起直追，趕上其他5都的福利。