義大利議會選舉當地時間9月25日舉行。極右翼義大利兄弟黨在聯盟中獲得壓倒性優勢，該黨領導人梅洛尼（Giorgia Meloni）宣布取得下屆政府領導權，成為義大利首位女總理。與此同時，整個歐洲也在密切關注這場選舉，因為這意味著義大利迎來二戰結束以來最傾向右翼的政府。中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長王義桅和中國人民大學國際關係學院研究生段憫農今天（26日）在《環球時報》撰文稱，義大利大選結果折射出歐洲的「政治徬徨」。

義大利並非個案：在瑞典，極右翼力量同樣在大選中獲得多數票

文章稱，極右翼勢力在歐洲多國都有上升趨勢，這為歐洲政壇敲響「警鐘」。歐洲極右翼政黨大多強調傳統、保守、秩序與國家利益，提出民族主義、本土主義與反移民主張。這在多國政黨的口號中也有體現：義大利兄弟黨的梅洛尼聲稱要保護「上帝、家園和家庭」；瑞典民主黨也呼籲「回到紅色小屋和蘋果樹，回到法律和秩序」。著眼歐洲層面，這些主張往往和疑歐主義結合，表現為對歐盟持質疑乃至反對立場。類似主張在法國、德國、西班牙等國也不罕見：德國選擇黨提出「回歸德國馬克，反對歐元」口號得到不少中產階層選民支持。

文章稱，需要看到，義大利選舉只是歐盟政治徬徨的一個縮影，右翼乃至極右翼思潮在歐洲多國得勢有其深層原因。過去十幾年來，歐洲多次危機為一些國家極右翼政黨崛起和發展提供了動力：歐債危機嚴重影響經濟發展，歐盟成員國圍繞解決問題的方案矛盾彰顯；難民危機挑戰社會秩序和傳統價值觀，歐盟面臨道義和現實上的兩難；新冠肺炎疫情再使歐洲經濟遭受重創，多國GDP增長率為負數，尚未恢復時又逢俄烏衝突爆發。總體而言，極右翼力量當道是「歐洲徬徨」的體現，或可從俄烏戰爭的副作用、歐盟自身困境以及歐洲整體實力三個層面進行分析。

首先，俄烏戰爭導致能源價格飆升和歐洲能源危機，是極右翼勢力抬頭的直接原因。俄烏戰爭在安全方面影響歐洲之餘，也使歐洲國家經濟遭受重創。歐盟正被迫重新思考經濟模式，並可能很快陷入衰退。隨之而來的是民眾生活成本飆升，這些也都成為歐洲國家內部極右翼政黨競選宣傳的重點。

其次，歐洲極右翼勢力當道也是歐盟自身困境的體現。一是歐盟自建立以來就存在國家主權和主權讓渡之間的張力。每逢危機，這對矛盾都會通過各種各樣形式顯現出來，尤其是當歐盟決策和成員國利益相衝突時。這種矛盾無疑會削弱歐盟決策的力度。二是隨著歐盟擴大，新入盟的東歐國家在價值觀及實際利益層面與歐盟存在分歧。雖然歐盟聲稱成員國具有「共同價值觀」，但在實踐中，東歐國家有其各自特殊的歷史背景，經常出於自身利益與考量「減量執行」歐盟議程。對此，歐盟往往進行譴責和反制，比如之前限制對波蘭和匈牙利的相應撥款。但這些措施的力度很難掌握，容易激起成員國反感，進而造成歐盟內部信任危機。

最後，歐洲整體實力衰退是極右翼勢力在歐洲多國崛起的深層原因，也是不可忽視的長期因素。歷經數次危機，歐洲各國經濟疲軟，而歐盟層面在處理一些問題時顯得心有餘而力不足，重理念而輕實幹。范德賴恩9月14日發表年度盟情諮文，表示歐盟應以價值觀為軸發展對外關係，推進內部改革。但該盟情諮文缺乏對防務、糧食安全等問題的關切，而俄烏戰爭下的歐洲已遭受歷史罕見的嚴重乾旱，並對糧食安全造成直接影響。歐盟能力的缺乏導致各國不得不重新審視自身，這就為極右翼政黨作為反對黨爭取選民支持提供了空間。另外，歐洲周邊地區戰亂引發的難民潮衝擊，也為一些國家內部極右翼勢力崛起提供了動力和切入點。

文章稱，綜上所述，歐洲多國極右翼政治力量得勢並不只是一朝一夕之事，背後是歐洲作為一個整體長期以來的徬徨無措。歐盟主張在中美之間走「第三條道路」，然而實力相對欠缺，也面臨各種掣肘因素；歐盟注重理念，聲稱成員國入盟是「基於共同價值觀」，但又時常陷入國家利益與主權讓渡之間衝突的困境，這一矛盾進一步深化，加劇了歐盟一體化乏力的困境。

文章稱，右翼乃至極右翼上台必然伴隨左翼失勢，在選舉政治背景下甚至將左翼推向極端，加劇歐洲政治極化。從表面看，歐洲面臨的問題涵蓋多個領域；但應看到，經濟乏力與歐盟能力的欠缺是歐洲多國極右翼勢力上台的深層原因。