男子酒醉大鬧捷運站 正義哥大外割壓制醉漢

王姓男子本月7日飲酒爛醉搭乘捷運，下午6時許在車廂內朝座位對面蔡姓女子咆哮「看三小」，又在捷運景安站尾隨到電梯，在電梯以身體碰撞蔡女，一旁莊姓乘客見義勇為上前勸止，直到1樓大廳，王男又去騷擾他人，隨即被「大外割」摔倒在地上，警方獲報，依法將王男帶回警局管束，並依傷害、妨害名譽移送法辦。

39歲王姓男子酒醉搭乘捷運，在車廂內突然暴怒，怒嗆坐在對面的蔡女「看三小」，並以言語挑釁，蔡女起身在景安站下車，但王男並未因此罷手，一直跟隨在後，直到進入電梯，還在裡面怒嗆，將蔡女逼在角落，不讓她離開。

一旁莊姓乘客見狀，好心上前勸阻，希望王男適可而止，但王男將矛頭轉向莊男，一直以身體衝撞，直到進入一樓管制門前，王男仍不罷休，還一度騷擾其他乘客，莊男實在忍無可忍，立即上前以「大外割」將王男摔倒在地，並通知捷運警察到場處理。

整個過程約30分鐘，蔡女提告妨害名譽，而見義勇為的莊姓男子在拉扯過程受傷，提告傷害罪，警方到場後先交由轄區警局帶回管束，並依法送辦。捷運警察隊呼籲，民眾宜謹慎評估自身體力及精神狀況適量飲酒，尤其捷運系統內多設有手扶梯、階梯，常有高度落差較大之情形，為確保自身安全並避免酒後失態，造成其他旅客困擾，飲宴後建議可由「親友陪同搭乘捷運」。

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