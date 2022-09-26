美國聯準會再升息3碼引爆金融市場動盪，美股上週市值大幅蒸發超2.8兆美元，值得注意的是，債券市場也在遭受罕見拋售潮。美國銀行策略分析師Michael Hartnett發出警告稱，通膨、利率、經濟衰退震撼尚未結束，再加上最近幾週債券市場崩潰，意味著信用利差尚未觸頂、美股恐怕還有得跌，投資人情緒也跌至2008年金融危機以來最低。

綜合外媒報導，美銀策略師Michael Hartnett等人發表研究報告指出，全球公債市場已陷入1949年以來最大熊市，其它市場也勢必受到牽連，這可能威脅包括美元、美國科技業及私募股權(private equity)的流動性疑慮。

Michael Hartnett分析指出，全球債市陷入史上第三次債券熊市，第一次是1899-1920年，第二次是1946-1981年，當前的形勢恐比前兩次更糟糕。他強調，債市最近幾周崩盤，意味信貸利差已達到高點，但股市修正還沒到達底部。

美銀引述EPFR Global最新數據指出，截至9月21日當週，全球債券基金資金流出69億美元創下新高，股票基金也大幅失血78億美元，投資人總共換回303億美元現金。

美銀提到，投資者悲觀情緒已達到2008年全球金融危機以來的最嚴重程度，他們正在贖回現金，幾乎避開其他資產類別。

另根據華爾街日報報導，美股近來下跌後不會反彈，反而持續殺低，進場撿便宜的投資人越接越慘，根據Dow Jones Market Data數據，2022年迄今，標普500指數單日重挫1%後，一週來平均會走低1.2%，創下1931年來的最慘成績，倘若散戶買盤退燒，股市跌幅恐會更深更重。