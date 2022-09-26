大陸首部促進人工智能產業發展的省級地方性法規《上海市促進人工智能產業發展條例》近日在上海市十五屆人大常委會四十四次會議表決通過，將於10月1日起施行。值得注意的是，該《條例》還規定有關部門可就產業發展過程中的輕微違法行為等，制定依法不予行政處罰清單，改採批評教育、指導約談等措施「允許試錯，也將使科學家在該領域的探索更加大膽，激發創新活力。」

在產業發展「重點促進」部分，該《條例》提出，上海市支持相關主體展開基於先進架構的高效能智能晶片設計創新，研製雲端晶片和雲端智能伺服器，佈局類腦晶片，強化軟硬體協同適配，支持聯合建設研發測試和應用平台，加強技術協同和晶片架構互聯互通，提升智能晶片產品和技術競爭力，培育智能晶片應用生態體系。

據香港01報導，該《條例》還提出，上海市按照國家部署實施「東數西算」工程，協同長三角其他省市打造全國一體化大數據中心體系長三角國家樞紐節點。因此上海市推動演算法模型交易流通，由上海市經濟信息化部門會同相關部門，指導行業組織制定人工智能演算法模型推薦目錄，降低演算法模型交易風險，提高演算法模型交易效率。