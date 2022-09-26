廖漢聰表示，透過術中電腦導航及電腦斷層等科技，可協助醫師達到精準的復位及重建，精確度可以達到1毫米以下。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

廖漢聰解釋，先將正常的顴骨眼眶骨鏡像成影到受傷部分，便可使用顱顏導航確認骨折的重建是否對稱，同時避免誤傷。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中高中生小華（化名）與同學相約騎機車環島，過程中打滑自摔，右側臉撞傷且眼睛常出現雙影，赴大里仁愛醫院就醫。經檢查為右側顴骨眼眶骨複合性骨折，透過精準顱顏導航技術，順利恢復對稱臉龐及正常視力功能；醫師表示，透過導航技術，重建精確度可達1毫米以下。

據了解，小華與同學相約騎機車環島，過程中因過彎打滑自摔，幸有安全帽保護，腦部並無受傷，但右側臉撞傷、眼睛出現雙影且臉頰、鼻側及牙齦有麻木感。經電腦斷層檢查，發現為眼眶爆裂性骨折導致眼球位置移位及眼球運動肌卡住，因此兩眼無法正常對焦而產生複視，而臉頰麻木則是顴骨骨折位移壓迫到下眼眶的神經分枝而導致。

大里仁愛醫院整形外科醫師廖漢聰表示，經由精準顱顏導航及術中電腦斷層輔助手術，小華順利於手術後3天出院，1個月消腫後也恢復對稱的臉龐及正常的對焦及視力功能，臉頰麻木感也得到很好的改善。

廖漢聰指出，臉部骨頭是相當複雜的3D立體結構，其中包含許多的重要組織如眼球、視神經、三叉神經及血管，手術除了恢復立體的對稱外觀，更要避免傷到重要的組織。為了避免臉部因手術疤痕破相，手術的傷口只能經由口內、眼瞼內、眼瞼下等小傷口復位固定顴骨骨折、重建眼眶骨，同時也增加了手術困難度。

廖漢聰表示，透過術中電腦導航及術中電腦斷層等先進科技，可協助醫師達到精準的復位及重建，精確度可以達到1毫米以下；先將正常的顴骨眼眶骨透過鏡像成影到受傷部分，便可使用顱顏導航確認骨折的重建是否與對側對稱，同時避免誤傷。復位固定結束後，透過電腦斷層再次確認復位重建的位置是否與術前設計位置相符， 便可大大降低再次手術的風險。

廖漢聰從德國學習此技術並帶回國服務病患，成效極佳，於2021年榮獲國家新創獎。廖漢聰表示，此技術除可用於急性顏面外傷骨折，也可用於顴骨眼眶骨復位不良導致顏面變形的二次手術、國字臉顴骨下顎骨削骨手術、正顎手術等，提供更精準地顱顏面重建及美容手術。