凱基銀行積極協助企業客戶應用「電子化授權系統(eDDA)」、「圈存扣款入帳系統(eACH)」等電子化平台，並擴大應用場域，幫助各式規模企業主輕鬆提供更多樣化的收付款模式。凱基銀行協助客戶導入多元授權及收款方式，有效降低作業時間及交易成本，並結合銷售推廣與收款的便利性，榮獲2021年台灣票據交換所ACH圈存業務「eACH及eDDA業務推廣獎」、「eACH入帳業務推廣獎」兩項大獎，這也是自2019年起連續三年獲得肯定，顯示凱基銀行積極推動數位化發展，不斷開發創新應用，提供客戶安全、便利的金流服務深獲好評。

凱基銀行長期致力推廣ACH圈存業務，除了提供ACH批次代收、代付業務，以定時、批次模式協助客戶處理大宗的跨行交易之外，機關團體或公司行號亦可委託凱基銀行辦理保費、管理費、代收費用、股息、補助款、貨款等代收、代付業務。

此外，凱基銀行透過整合企業網路銀行平台，提供中小型業者無需開發系統前提下，可快速應用eACH線上圈存服務，即時辦理代收、代付之整批交易服務，並在符合安控基準的前提下，凱基銀行提供具簽驗章功能的eACH交易API與客戶端交易模組，除了協助客戶整合內部ERP系統，亦可與證券商系統串接進行分戶帳的即時出金服務。

凱基銀行滿足企業不同的需求，協助導入多元eDDA 電子化授權模式。舉例來說，本次推廣的居家清潔公司，透過eDDA 電子化授權模式，清潔公司的客戶可以插入金融卡或透過網銀進行授權，於線上完成身分驗證之程序，綁定其銀行帳戶，輕鬆完成約定代扣繳等手續，協助清潔公司提升其客戶繳款便利性，進而提高接受其服務意願。對企業主而言，相較於透過信用卡扣款，直接從帳戶扣款成本更低，且款項收取的速度也更快。

凱基銀行持續優化產品與服務創新，透過客製化的服務模式，及運用金融創新科技，提供各式企業快速及便利的收付款服務，進而協助其業務擴展，不僅深化客戶與凱基銀行合作黏著度，並與客戶共同成長。