竇智孔（右）常帶兒子們去露營。（夢田影像提供）

竇智孔帶兒子體驗大自然。（夢田影像提供）

夢田影像發起阿甯咕交朋友活動，日前前往圓山花博廣場。（夢田影像提供）

台灣橫空出世的親子界偶像「阿甯咕劇團」首發演出以《阿甯咕又闖禍了YA～》為題，強調可藉由孩子闖禍來培養他們的創造力與收拾力，甫入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎的竇智孔與吳定謙分享從陪伴孩子、孩子闖禍後得到的體悟。

竇智孔笑喊自己小時候也是愛闖禍的「阿甯咕」，他說：「一次在學校美術老師帶著顏料準備畫壁畫，被老師安排當小助手，老師畫到一半去上廁所，我就把老師的畫筆拿起來，幫她在牆壁上塗上她未畫上的顏料。正當他認為自己幫了老師一個大忙，是一個好寶寶時，沒想到老師的第一句話就是「竇智孔你到底在幹什麼？你為什麼要在上面亂畫？」他說當時真的只是想要幫老師把圖畫好，「但現在回想起來那個時候還是有那麼一點可愛，只是老師很生氣，因為我把眼睛畫歪了。」

竇智孔說在家中扮演著亦師亦友的角色，「我們小竇家什麼事情都可以說出來，因為說出來，可以一起討論一起解決；因為兄弟間父母間，都還是會有一些意見相左的時候，唯有勇敢的說出來，我們才有辦法一起解決，這就是我們小竇家。」他對子女教養是小孩子可以皮，但不能壞，認為小孩童年對成長養分相當重要，「所以他們想要怎麼玩樂，只要不影響他人，不傷害別人，我都只會在旁陪伴」，他認為小孩可以從「玩樂」中學習同儕之間的同理心，甚至兄弟間玩具分享到遊樂場要排隊玩遊戲、遵守遊戲規則等，這些都是在玩樂的時候學到的。

吳定謙也分享：「兒子最近不知道是從哪學的，只要做了我們跟他說過『不行』的事，像是撿地上的毛屑塞進嘴巴、故意弄翻貓飼料等，就會馬上用雙手摀住臉裝無辜，一邊用眼睛偷看大人是不是還在生氣。」他認為「闖禍」這件事大概是每個人的生命中都無法避免，在小孩子學會收拾殘局之前，大人就得面對每天接受「驚喜」，久而久之當然難免疲勞氣餒、甚至情緒失控。他從「小兒子」故事裡的主人翁阿甯咕裡，了解故事裡頭到處闖禍的小兒子，其實同時是在展現他獨有的「創造力」；而學習收拾善後這件事，是在培養對自己行為的「責任感」。

阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示：「從孩子犯錯或闖禍中看見孩子的潛力或創造力，這是父母最好的機會，並從孩子闖禍中察覺到孩子的天賦，練習自己不足之處。」此外，夢田影像也發起與阿甯咕交朋友活動，日前前往圓山花博廣場，號招百名觀眾一起當阿甯咕的好朋友，現場有孩童看到阿甯咕玩偶，童言童語地喊：「這是繪本裡的阿甯咕」、「阿甯咕好高喔！」，顯示著阿甯咕的魅力。《阿甯咕又闖禍了YA～》親子音樂劇描述準備備開心迎接生日的阿甯咕，搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，被截稿時間壓得喘不過氣的爸爸，一怒之下脾氣大爆炸，沒想到意外進入了故事內容裡，阿甯咕要成為勇者與爸爸一起冒險，打敗故事傳說中邪惡的大飛龍。該劇將於10月29、30日在臺北表演藝術中心球劇場舉辦，購票請洽OPENTIX （https://reurl.cc/8pV7Dy）