「幸福咖啡屋」限時開賣到9月底。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

觀光科學生化身為「幸福咖啡屋」的店員。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

校方希望透過實際參與販賣咖啡，讓學生學會咖啡技能。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣君毅高中觀光科除了聚焦空服、旅遊、飯店等服務，也力推飲品教學，將校園中的實習教室打造成「幸福咖啡屋」，限時開幕到30日，並推出線上預購，讓學生在課堂所學的沖泡咖啡技術學以致用，同時也輔導學生考取咖啡師證照，加深專業技能。

校方觀光科為提升學生對咖啡進一步認識，2019年添購行動咖啡車，並透過課程逐一教學生烘豆、磨豆、沖泡咖啡，並且觀察記錄不同溫度與時間，讓學生認識咖啡的淺焙、中焙跟深焙。

觀光科主任張翠倫說，校方想讓學生更貼近實務情況，2020年再增設咖啡吧台，給學生固定實習場域，今年則是規畫實際開一家咖啡店，讓學生參與設計內部空間、設計動線、篩選食材跟廚房器具，給孩子走出教室，實際去參與販售咖啡，有不同的經歷。

校方的「幸福咖啡屋」最近正式開幕，每位員工都是觀光科高1到高3的學生，大家忙進忙出，從備料、招呼客人、沖泡咖啡、研發糕點全都是學生們一手包辦，每位老師、來賓或其他科系學生，手上的咖啡跟高點都是觀光科學生的手藝。

觀光科學生林家葳說，對她來說是非常難得經驗，因為課堂上沖泡咖啡跟實際開店營業是完全不同的體驗，實際賣咖啡讓她跟其他同學，能夠提前了解未來在咖啡店工作或想創業開店，可能會面臨的問題，是非常有幫助的實習經驗。

學生何欣瞳表示，當一位咖啡店員比想像中的還要忙碌，也要更具備專業能力，很多需要臨機應變的地方，這都是沒辦法單純透過課堂就學會的東西，尤其是跟客人應對，讓她收穫很多。

君毅高中校長林慶旺說，咖啡在台灣非常盛行，學校推行幸福咖啡屋計畫，是想給學生一個機會去練習跟實作，雖然只開幕到月底，短短10多天的日子，卻能讓學生學習成本計算、調配咖啡、招呼客人等技巧，相信對未來一定有很大的幫助。